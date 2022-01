Campania, stop ai ricoveri programmati: il diritto alla salute negato (Di sabato 15 gennaio 2022) di Caterina Santangelo e Riccardo Vizzino In considerazione dell’attuale andamento del contagio da COVID-19, la Regione Campania con ordinanza 1 del 7 gennaio 2022, ha disposto la sospensione, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino a nuova espressa disposizione, dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le Strutture sanitarie pubbliche. In attuazione della suddetta ordinanza è stata prevista la sola possibilità di effettuare ricoveri con carattere d’urgenza “non differibili” provenienti dal Pronto Soccorso o per trasferimento da altri Ospedali. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati, ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici, oncoematologici, di pertinenza ostetrica, trapiantologica, nonché delle prestazioni salvavita e di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) di Caterina Santangelo e Riccardo Vizzino In considerazione dell’attuale andamento del contagio da COVID-19, la Regionecon ordinanza 1 del 7 gennaio 2022, ha disposto la sospensione, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino a nuova espressa disposizione, deisia medici che chirurgici presso le Strutture sanitarie pubbliche. In attuazione della suddetta ordinanza è stata prevista la sola possibilità di effettuarecon carattere d’urgenza “non differibili” provenienti dal Pronto Soccorso o per trasferimento da altri Ospedali. Tale sospensione è valida per tutti i, ad eccezione deiper pazienti oncologici, oncoematologici, di pertinenza ostetrica, trapiantologica, nonché delle prestazioni salvavita e di ...

