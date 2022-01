Britney Spears ancora contro la sorella: “Sei feccia! Io con te chiusa in bagno con un coltello?” (Di sabato 15 gennaio 2022) La faida tra Britney e Jamie Lynn Spears continua senza esclusione di colpi. Dopo l’intervista rilasciata dall’attrice di Zoey 101 al Good Morning America, la popstar di Toxic è sbottata sui social. Jamie Lynn però non si è fermata e ieri ha parlato anche nel programma Nightline, raccontando di un episodio particolare. Sembra infatti che il padre delle due donne in passato abbia avuto problemi con l’alcol e durante una sua sfuriata, pare che Britney si sia chiusa in bagno insieme a Jamie Lynn brandendo un coltello: “Per me è anche importante ricordare che ero una bambina in quel momento. Ero spaventata. È stato un momento che ho passato, non è stato bello. Avevo anche paura di raccontarlo perché non volevo turbare nessuno, ma ero anche così sconvolta e non mi sentivo al sicuro. ... Leggi su biccy (Di sabato 15 gennaio 2022) La faida trae Jamie Lynncontinua senza esclusione di colpi. Dopo l’intervista rilasciata dall’attrice di Zoey 101 al Good Morning America, la popstar di Toxic è sbottata sui social. Jamie Lynn però non si è fermata e ieri ha parlato anche nel programma Nightline, raccontando di un episodio particolare. Sembra infatti che il padre delle due donne in passato abbia avuto problemi con l’alcol e durante una sua sfuriata, pare chesi siaininsieme a Jamie Lynn brandendo un: “Per me è anche importante ricordare che ero una bambina in quel momento. Ero spaventata. È stato un momento che ho passato, non è stato bello. Avevo anche paura di raccontarlo perché non volevo turbare nessuno, ma ero anche così sconvolta e non mi sentivo al sicuro. ...

