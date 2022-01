Vince Russo: “Jade Cargill ha commesso un grande errore” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vince Russo ha da poco rilasciato delle dichiarazioni dove critica aspramente il personaggio di Jade Cargill, la prima TBS Champion della storia. L’ex cestista ha scalato le vette della divisione femminile della All Elite durante il periodo della pandemia, ed è stata coronata, nel primo episodio di Dynamite andato in onda sul canale TBS, come prima campionessa del nuovo titolo introdotto nella federazione. Ipocrisia nella gimmick Parlando con Dr. Chris Featherstone, durante un episodio del suo podcast Writing with Russo, l’ex autore WWE ha così giudicato l’operato della wrestler: “Ecco, quando l’ho vista la prima volta (Jade Cargill) vedevo in lei una buona heel… Bro, chiunque dà quell’impressione sarà qualcuno con un diavolo per capello. Poi l’ho vista ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha da poco rilasciato delle dichiarazioni dove critica aspramente il personaggio di, la prima TBS Champion della storia. L’ex cestista ha scalato le vette della divisione femminile della All Elite durante il periodo della pandemia, ed è stata coronata, nel primo episodio di Dynamite andato in onda sul canale TBS, come prima campionessa del nuovo titolo introdotto nella federazione. Ipocrisia nella gimmick Parlando con Dr. Chris Featherstone, durante un episodio del suo podcast Writing with, l’ex autore WWE ha così giudicato l’operato della wrestler: “Ecco, quando l’ho vista la prima volta () vedevo in lei una buona heel… Bro, chiunque dà quell’impressione sarà qualcuno con un diavolo per capello. Poi l’ho vista ...

