Uomini e Donne: commenti a caldo (14/01/2022) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - hugscarmen : RT @llyfrausandrain: a me fa non ironicamente paura sta mania della rai di ammazzare giù tutti uomini donne bambini ma ascoltami cara mamma… - alexisapples : @sophiozz Votiamo le persone che entrano e limonano soltanto. Se volete guardare fake coppie .. guardatevi uomini e… -