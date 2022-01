Uilt Lazio | per settore Taxi e Ncc necessari aiuti urgenti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – “Purtroppo, l’emergenza sanitaria ancora in atto continua a colpire fortemente l’economia, in particolar modo i comparti lavorativi strettamente legati al turismo.” “È fondamentale, quindi, che Governo e regioni predispongano misureprevedendo forme di ristoro e piani economici di aiuto specifici per ile ncc, che stanno pagando pesantemente le limitazioni dovute alla quarta ondata di contagi covid”. È quanto dichiarano in una nota congiunta il segretario generale di Uil TrasportiMaurizio Lago e coordinatore del compartoAlessandro Atzeni. “A tal proposito auspichiamo eventuali proroghe della cassa integrazione per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro e misure di aiuto previdenziali per i tassisti artigiani.” “Sarebbe anche opportuno riaprire ...