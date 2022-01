Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, svelato il peso su PS5! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tramite il profilo Twitter di PlayStation Game Size sono stati ufficialmente svelati il peso e la data del preload di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Ammettiamo che la latitanza di Final Fantasy XVI ci fa un po’ male al cuore, ma è indubbio che Square Enix abbia in cantiere tantissimi titoli AAA attesi come il Natale. Se Final Fantasy VII Remake Parte II è ancora ben lontano dall’arrivare, anche considerando la recente uscita su PC della prima parte, un altro titolo appartenente al franchise della fantasia Finale è in realtà molto vicino all’uscita. Stiamo parlando di Stranger of Paradise: Final Fantasy ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tramite il profilo Twitter di PlayStation Game Size sono stati ufficialmente svelati ile la data del preload diofAmmettiamo che la latitanza diXVI ci fa un po’ male al cuore, ma è indubbio che Square Enix abbia in cantiere tantissimi titoli AAA attesi come il Natale. SeVII Remake Parte II è ancora ben lontano dall’arrivare, anche considerando la recente uscita su PC della prima parte, un altro titolo appartenente al franchise della fantasiae è in realtà molto vicino all’uscita. Stiamo parlando diof...

