Spagna, forze di polizia e complottismo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci avete segnalato un video che arriva dalla Spagna, qui lo vedete come immagine, poco più sotto ve lo riporto come video: Spagna FUNZIONARI DI polizia DI VALENCIA DICHIARANO LA CORRUZIONE DEI GOVERNI E CHIAMANO TUTTE LE POLITIZIE EUROPEE ALL’UNIONEChe la persona nel video sia un funzionario di polizia lo dicono la didascalia e i sottotitoli, ma dal solo video non è possibile dire se sia veramente una poliziotta. All’ascolto del breve video quindi faccio seguire a delle ricerche in rete per capire se ne trovo la fonte. La prima cosa che mi salta molto all’occhio è che nei tanti servizi dei giornalisti spagnoli che mostrano proteste di piazza raramente vengono fatti dei nomi. Ovvero, i guru dei movimenti negazionisti spagnoli hanno, sui media tradizionali, pochissima visibilità. Nessuna delle testate che ho visto ... Leggi su butac (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci avete segnalato un video che arriva dalla, qui lo vedete come immagine, poco più sotto ve lo riporto come video:FUNZIONARI DIDI VALENCIA DICHIARANO LA CORRUZIONE DEI GOVERNI E CHIAMANO TUTTE LE POLITIZIE EUROPEE ALL’UNIONEChe la persona nel video sia un funzionario dilo dicono la didascalia e i sottotitoli, ma dal solo video non è possibile dire se sia veramente una poliziotta. All’ascolto del breve video quindi faccio seguire a delle ricerche in rete per capire se ne trovo la fonte. La prima cosa che mi salta molto all’occhio è che nei tanti servizi dei giornalisti spagnoli che mostrano proteste di piazza raramente vengono fatti dei nomi. Ovvero, i guru dei movimenti negazionisti spagnoli hanno, sui media tradizionali, pochissima visibilità. Nessuna delle testate che ho visto ...

butacit : Spagna, forze di polizia e complottismo - Alessan52356791 : @NicolaPorro Evviva la Spagna cattolica questo è uno spiraglio una vittoria contro le forze occulte e sataniche - italianavera333 : RT @emanuelecerman: In Spagna la polizia di Valencia denuncia la corruzione dei governi e chiama tutte le forze di polizia europee a difend… - vicinipaola_ : RT @emanuelecerman: In Spagna la polizia di Valencia denuncia la corruzione dei governi e chiama tutte le forze di polizia europee a difend… - emanuelecerman : In Spagna la polizia di Valencia denuncia la corruzione dei governi e chiama tutte le forze di polizia europee a di… -