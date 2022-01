Scienziati stanno costruendo un teletrasporto quantistico basato su buchi neri (Di venerdì 14 gennaio 2022) Costruire un teletrasporto quantistico basato su buchi neri Un gruppo di fisici guidati da Sepehr Nezami del California Institute of Technology (USA) sta progettando di costruire un teletrasporto quantistico una sorta di “ wormhole” in grado di teletrasportare le informazioni tra due buchi neri quantici intrecciati. Il teletrasporto quantistico Si basa sui protocolli della teoria dell’informazione quantistica. Esso, sfruttando il fenomeno dell’entanglement come risorsa, costituisce un pilastro delle tecnologie quantistiche che permettono lo sviluppo nel campo della comunicazione quantistica, computazione quantistica e reti quantistiche. Il teletrasporto si interpone tra la teoria ... Leggi su notiziepress (Di venerdì 14 gennaio 2022) Costruire unsuUn gruppo di fisici guidati da Sepehr Nezami del California Institute of Technology (USA) sta progettando di costruire ununa sorta di “ wormhole” in grado di teletrasportare le informazioni tra duequantici intrecciati. IlSi basa sui protocolli della teoria dell’informazione quantistica. Esso, sfruttando il fenomeno dell’entanglement come risorsa, costituisce un pilastro delle tecnologie quantistiche che permettono lo sviluppo nel campo della comunicazione quantistica, computazione quantistica e reti quantistiche. Ilsi interpone tra la teoria ...

Advertising

carlogubi : Prima vennero per i meridionali, poi per gli stranieri, poi per i politici, poi per gli insegnanti, poi per i giorn… - TurcoWeverton : La cosa va interpretata come vi viene specificata: non stanno chiedendo l'opinione dei vostri imbecilli che fino ad… - BluebellLeda : RT @angelo25771504: Il prof. Perronne: 'l vax stanno uccidendo più del virus'. Certo, il suo livello non è comparabile a quello degli scien… - valy_s : @LarthRasna @SilvestriMd Eh giusto.. il problema è che i ns scienziati presentano una data misura come “verità rive… - fvckafakesmilez : @SIPARISipari @GuidoCrosetto -tra l'altro, ora come ora, il covid si è anche molto indebolito. lo dicono gli stessi… -