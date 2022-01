Sanremo 2022: Bortone guida la carica di Rai 1 in terra ligure, Matano resta a Roma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Serena Bortone - Oggi è un altro Giorno Il Festival di Sanremo 2022 si avvicina e la Rai ha deciso quali trasmissioni seguiranno “sul campo”, direttamente nella città dei fiori, la kermesse canora condotta da Amadeus e chi invece resterà negli studi di Roma in costante collegamento. Sanremo 2022: Bortone, Liorni e Venier in terra ligure La notizia di rilievo è che sarà Serena Bortone con il suo Oggi è un altro Giorno a guidare la carica di Rai 1 in terra ligure per tutta la settimana del Festival. Da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, dunque, la trasmissione del primo pomeriggio della rete, che in queste prime settimane del nuovo anno sta ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Serena- Oggi è un altro Giorno Il Festival disi avvicina e la Rai ha deciso quali trasmissioni seguiranno “sul campo”, direttamente nella città dei fiori, la kermesse canora condotta da Amadeus e chi invece resterà negli studi diin costante collegamento., Liorni e Venier inLa notizia di rilievo è che sarà Serenacon il suo Oggi è un altro Giorno are ladi Rai 1 inper tutta la settimana del Festival. Da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, dunque, la trasmissione del primo pomeriggio della rete, che in queste prime settimane del nuovo anno sta ...

