Sampdoria-Torino, la lista dei convocati: D’Aversa deve fare i conti con tante assenze (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei 22 convocati per la gara di domani, contro il Torino. tante le assenze nei blucerchiati, che tra Covid, Coppa d’Africa e infortuni, deve fare i conti con una lunga lista di assenti. Ecco i convocati: Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio. Difensori: Augello, Bereszynski, conti, Dragusin, Ferrari, Murru. Centrocampista: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes. Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tecnico della, Robertoha diramato ladei 22per la gara di domani, contro illenei blucerchiati, che tra Covid, Coppa d’Africa e infortuni,con una lungadi assenti. Ecco i: Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio. Difensori: Augello, Bereszynski,, Dragusin, Ferrari, Murru. Centrocampista: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes. Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @TorinoFC_1906, nuovo giocatore positivo alla vigilia della sfida contro la @sampdoria - TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE @TomasRincon5 alla @sampdoria Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà se… - SampNews24 : Convocati #Sampdoria per il #Torino: tanti assenti per #DAversa, c’è #Conti - Toro_News : ? | PROBABILI FORMAZIONI #Juric non dovrebbe ritoccare di molto l'11 titolare visto con la Viola, anche se deve fa… - SampNews24 : Probabili formazioni #Sampdoria-#Torino: le scelte degli allenatori -