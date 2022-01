Perché si dice “se Atene piange Sparta non ride”? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra i modi di dire più affascinanti della lingua italiana rientra senza dubbio “Se Atene piange, Sparta non ride”, espressione che significa che, in una situazione di grande e prolungato contrasto, la situazione difficile di una delle due “contendenti” non significhi necessariamente che l’altra abbia vita facile. Il proverbio si rifà infatti alla storica e risaputa rivalità tra le due principali città greche, Atene e Sparta, e in particolare alla fine della guerra del Peloponneso ( ;( 431 a.C. – 404 a. C. ), in cui, nonostante la sconfitta dell’acerrima nemica Atene, anche Sparta si trovò a fare i conti con un pesante indebolimento, sia dal punto di vista militare che economico. Vi raccomandiamo... ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra i modi di dire più affascinanti della lingua italiana rientra senza dubbio “Senon”, espressione che significa che, in una situazione di grande e prolungato contrasto, la situazione difficile di una delle due “contendenti” non significhi necessariamente che l’altra abbia vita facile. Il proverbio si rifà infatti alla storica e risaputa rivalità tra le due principali città greche,, e in particolare alla fine della guerra del Peloponneso ( ;( 431 a.C. – 404 a. C. ), in cui, nonostante la sconfitta dell’acerrima nemica, anchesi trovò a fare i conti con un pesante indebolimento, sia dal punto di vista militare che economico. Vi raccomandiamo... ...

