"Parlare di quarta dose oggi è disinformazione" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Parlare oggi di quarta dose di vaccino Covid secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco - professore ordinario di Igiene all'università del Salento, che è stato anche assessore alla Salute nella regione Puglia - è... Leggi su europa.today (Di venerdì 14 gennaio 2022)didi vaccino Covid secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco - professore ordinario di Igiene all'università del Salento, che è stato anche assessore alla Salute nella regione Puglia - è...

m_c_12345 : RT @TurboSofi: Mi esprimo. Dario ha sbagliato a partire in quarta. Mattia e Christian hanno sbagliato a non dirglielo subito. Sissi ha sba… - parlosoloperme : Ho fatto la terza dose del vaccino meno di un mese fa, e già sento parlare di quarta dose. Facendo due conti dovrei… - Valenti37659542 : RT @TurboSofi: Mi esprimo. Dario ha sbagliato a partire in quarta. Mattia e Christian hanno sbagliato a non dirglielo subito. Sissi ha sba… - andrea23467974 : RT @TurboSofi: Mi esprimo. Dario ha sbagliato a partire in quarta. Mattia e Christian hanno sbagliato a non dirglielo subito. Sissi ha sba… - TurboSofi : Mi esprimo. Dario ha sbagliato a partire in quarta. Mattia e Christian hanno sbagliato a non dirglielo subito. Sis… -