L’ex bomber attacca: “Lo diciamo da un anno e mezzo!” (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Bobo Tv, Christian Vieri si è espresso sui due giocatori protagonisti nel finale di gara della Supercoppa: Alex Sandro e Sanchez. Il primo in negativo e il secondo in evidente positivo. L’ex attaccante non ci sta sulle critiche per il terzino brasiliano: “Ho letto critiche incredibili. Un giocatore per un errore viene etichettato come scherzo.“ Vieri Sanchez Alex SandroPer l’attaccante cileno, invece, Vieri rimarca il suo pensiero: “È un anno e mezzo che diciamo che Sanchez sia un campione. Giocava nel Barcellona di dieci anni fa e questo basta e avanza. Il suo unico problema sono gli infortuni. Era strano vederlo giocare tre minuti.“ Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Bobo Tv, Christian Vieri si è espresso sui due giocatori protagonisti nel finale di gara della Supercoppa: Alex Sandro e Sanchez. Il primo in negativo e il secondo in evidente positivo.nte non ci sta sulle critiche per il terzino brasiliano: “Ho letto critiche incredibili. Un giocatore per un errore viene etichettato come scherzo.“ Vieri Sanchez Alex SandroPer l’nte cileno, invece, Vieri rimarca il suo pensiero: “È une mezzo cheche Sanchez sia un campione. Giocava nel Barcellona di dieci anni fa e questo basta e avanza. Il suo unico problema sono gli infortuni. Era strano vederlo giocare tre minuti.“ Francesco Scanu

Advertising

Giups58 : Davanti alla TV, pronto a sostenere l'ex squadra dell'armata rossa contro l'Ural Ekaterinburg, sperando in una dopp… - Cucciolina96251 : RT @giaco_iaco: ???? Le pistole di #Piatek tornano a sparare ???? Per commentare l'ultimo acquisto della #Fiorentina su @firenzeviola_it ho i… - AMasterPotato : RT @giaco_iaco: ???? Le pistole di #Piatek tornano a sparare ???? Per commentare l'ultimo acquisto della #Fiorentina su @firenzeviola_it ho i… - giaco_iaco : ???? Le pistole di #Piatek tornano a sparare ???? Per commentare l'ultimo acquisto della #Fiorentina su… - matteomarani : RT @museocoverciano: Buon compleanno a Betty #Vignotto!?? Nel 2017 l'ex bomber delle @AzzurreFIGC è entrata a far parte della #HallofFame de… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex bomber Giulianova, morto l'ex bomber Sergio Conte: segnò il gol della serie C ilmessaggero.it