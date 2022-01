La regina Elisabetta e la nipotina Lilibet a giugno potrebbero festeggiare insieme

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il primo compleanno della figlia dei Sussex cade nel pieno delle celebrazioni del Giubileo di Platino della. Una coincidenza che fa sperare in una riconciliazione con Harry e Meghan. Ma senza troppi clamori

discoradioIT : Caso molestie, la Regina Elisabetta toglie al principe Andrea il titolo di Altezza Reale, lui rinuncia ai gradi mil… - bearbops : RT @AuroraMorgavi: Anhahaha la videochiamata alla regina Elisabetta ma vi prego #gfvip ?????? - CosedaMondo : RT @___________Luca: Alla luce delle accuse di abusi sessuali, il duca di York Andrew, uno dei figli della regina Elisabetta II, è stato pr… - silviocolloca : RT @Faggio4: 'La Regina Elisabetta parla un inglese di merda rispetto a Dino Giarrusso' (Dibba, 11.1.2022) - thebitchisbackf : RT @dailydrama2022: 13 Gennaio 2022 Il padre di Novax Djokovic vuole chiamare la Regina Elisabetta -

Ovvero la sera prima dei funerali del principe Filippo a Windsor, durante i quali la Regina Elisabetta II, nel pieno rispetto delle regole anti Covid, rimase nel suo vestito nero sui banchi della ... Dall'etichetta di "figlio prediletto" della Regina Elisabetta II alla perdita di gradi, onori militari e di ogni incarico di rappresentanza in nome della Royal Family britannica. Il Principe Andrea è completamente travolto dallo scandalo del ...