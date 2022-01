Il tassista che prende a schiaffi una cliente americana in centro a Firenze | VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) La lite, probabilmente perché il costo della corsa era troppo alto, poi qualche parola di troppo, e infine lo schiaffo. A Firenze un tassista della società Socota 4242 ha aggredito una cliente americana in pieno centro, a Piazza Santa Trinità, intorno alla mezzanotte. Il tutto è stato ripreso con lo smartphone da alcuni passanti: si vede l’uomo che prima colpisce la donna con un calcio agli stinchi, poi con uno schiaffo in pieno volto.Il VIDEO che immortala la parte finale di quella discussione, con il tassista che aggredisce fisicamente la ragazza americana, è stato poi pubblicato sui social. tassista aggredisce ragazza americana in centro a Firenze La manata è così forte da far ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) La lite, probabilmente perché il costo della corsa era troppo alto, poi qualche parola di troppo, e infine lo schiaffo. Aundella società Socota 4242 ha aggredito unain pieno, a Piazza Santa Trinità, intorno alla mezzanotte. Il tutto è stato ripreso con lo smartphone da alcuni passanti: si vede l’uomo che prima colpisce la donna con un calcio agli stinchi, poi con uno schiaffo in pieno volto.Ilche immortala la parte finale di quella discussione, con ilche aggredisce fisicamente la ragazza, è stato poi pubblicato sui social.aggredisce ragazzainLa manata è così forte da far ...

