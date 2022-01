Il «salotto» di Napoli diventato una latrina

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La splendida Galleria Umberto I da anni è lasciata nel degrado più assoluto. Un crimine contro il diritto (di tutti) alla bellezza. Nel 2022 dobbiamo ancora soffermarci a spiegare l’importanza delle gallerie all’interno delle città? Non si è ancora capito che sono luoghi di importantissima rilevanza culturale, artistica, civile, economico-commerciale, sociale, di incontro e scambio delle persone, di dialogo, di conoscenza? Chi governa la cultura da Roma e la città di(Comune e Regione compresa) evidentemente non l’ha ancora capito se hanno permesso di trasformare la Galleria Umberto, celebrata anche recentemente, e giustamente, da Alberto Angela in televisione, dal «» dialla «» di, invasa ormai dal fetore di urina. Un peccato mortale. Siamo rimasti colpiti da ...