Il mondo di fuori

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Vincenzo Calafiore In questo mio, di musica e libri, lontano daldi, mi pare d’essere in una pace e in paradiso, ove è possibile sentire frusciar il silenzio della vita. E’ un vivere che porta immancabilmente alla riflessione, mentre piano si ammucchiano le pagine lette di un libro nelle mani. E’ il momento in cui si manifestano i profondi grumi di sapienza, sobria e ilare, che evidenziano la percezione dei dettagli, degli angoli morti. Gli attimi lunghi un’eternità delle eterne attese; riemergono allora con tutta la loro memoria le occasioni perdute, le amicizie dissolte nel nulla, gli incontri rifiutati o mancati, tutto pare scorrere pigro e uguale a se stesso e tutto può divenire nel contempo importante e fondamentale. Basta immaginare il luogo dove si è, come in attesa di una coincidenza dentro ...