Francesca Michielin dirigerà l’orchestra per Emma a Sanremo | l’annuncio sui social

Leggi su trashblog

(Di venerdì 14 gennaio 2022), dopo il successo riscosso lo scorso anno apiazzandosi seconda insieme a Fedez, è pronta a tornare a calcare il palco dell’Ariston… ma in una veste del tutto inedita. La cantante di origini vicentine, infatti, tempo fa aveva proposto adi dirigere per leialla kermesse canora più importante d’Italia. L’ex allieva di Amici di Maria non ci ha pensato due volte e ha subito accettato di essere diretta dallaal Festival di2022. Il sodalizio fraè stato suggellato con un selfie postato suidelle due e con delle dichiarazioni di stima reciproca. Eccodi...