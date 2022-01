Djokovic, Australian Open: visto respinto per la seconda volta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Djokovic, Australian Open: resta ancora aperta la questione del campione serbo: nuovo stop dalla autorità del paese Quello di Djokovic è ormai un caso internazionale che sarà ricordato nella storia dello sport, anche se non si tratta di gesti atletici. Djokovic (Getty Images)Il ministero dell’Immigrazione Australiano ha annullato per la seconda volta il visto del tennista serbo, arrivato nel paese per partecipare agli Australian Open con in tasca un’esenzione dalla vaccinazione anti-Covid ma le autorità l’hanno cnsiderata non valida. La Bbc riportando la notizia spiega anche che potrebbe presentare ricorso per restare in Australia ma nel caso in cui il tribunale gli desse torno, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 gennaio 2022): resta ancora aperta la questione del campione serbo: nuovo stop dalla autorità del paese Quello diè ormai un caso internazionale che sarà ricordato nella storia dello sport, anche se non si tratta di gesti atletici.(Getty Images)Il ministero dell’Immigrazioneo ha annullato per laildel tennista serbo, arrivato nel paese per partecipare aglicon in tasca un’esenzione dalla vaccinazione anti-Covid ma le autorità l’hanno cnsiderata non valida. La Bbc riportando la notizia spiega anche che potrebbe presentare ricorso per restare in Australia ma nel caso in cui il tribunale gli desse torno, ...

