Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare ciclo ma non fertilità' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - "L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di riproduzione umana (Siru) rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione del ciclo mestruale e somministrazione vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla fertilità". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino, presidente ginecologo Siru - I dati rilevano che le alterazioni del ciclo mestruale sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - "L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è in cerca di una gravidanza". Così in una nota glidella Società italiana di riproduzione umana () rassicura le donne riguardo a "un possibile legame tra alterazione delmestruale e somministrazione vaccinale". "La notizia - spiegano - circola in Rete da qualche settimana, rimbalzando dai forum ai vari social, e sono molte le donne che stanno evitando la vaccinazione per sfuggire ad un potenziale danno alla". Ma "i risultati di diversi studi dovrebbero tranquillizzarle - afferma Antonino Guglielmino, presidente ginecologo- I dati rilevano che le alterazioni delmestruale sono ...

