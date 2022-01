Colle, Lupi dopo vertice centrodestra: “Mancano 60 voti per eleggere Berlusconi? Non è lui che deve trovarli, serve un dialogo con i gruppi” (Di venerdì 14 gennaio 2022) dopo oltre due ore e mezza di vertice, i leader dei partiti del centrodestra, riuniti a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, hanno chiesto al presidente azzurro di sciogliere la riserva per la candidatura alla presidenza della Repubblica, in vista del voto che partirà il 24 gennaio a Montecitorio. Dal segretario leghista Matteo Salvini alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, passando per Lorenzo Cesa (Udc) e Luigi Brugnaro (Coraggio Italia), intorno alle 17, sono uscite tutte le delegazioni dei partiti riuniti nella residenza romana di Berlusconi. Nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti, tranne Maurizio Lupi, deputato di Noi con l’Italia: “I numeri e i 60 voti mancanti per l’elezione, rispetto a quelli di partenza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)oltre due ore e mezza di, i leader dei partiti del, riuniti a Villa Grande, residenza romana di Silvio, hanno chiesto al presidente azzurro di sciogliere la riserva per la candidatura alla presidenza della Repubblica, in vista del voto che partirà il 24 gennaio a Montecitorio. Dal segretario leghista Matteo Salvini alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, passando per Lorenzo Cesa (Udc) e Luigi Brugnaro (Coraggio Italia), intorno alle 17, sono uscite tutte le delegazioni dei partiti riuniti nella residenza romana di. Nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti, tranne Maurizio, deputato di Noi con l’Italia: “I numeri e i 60mancanti per l’elezione, rispetto a quelli di partenza del ...

Advertising

fattoquotidiano : Colle, Lupi dopo vertice centrodestra: “Mancano 60 voti per eleggere Berlusconi? Non è lui che deve trovarli, serve… - VercesiErnesto : RT @AnnaMonia_A: Quirinale, Suor Alfieri: 'I tempi sono maturi per una donna' - AnnaMonia_A : Quirinale, Suor Alfieri: 'I tempi sono maturi per una donna' - vadoltre : Maurizio Lupi ha affermato che il cdx non trova nessun candidato migliore di Silvio Berlusconi per il Colle. Lo st… - lupi_giorgio : RT @DomaniGiornale: «La rielezione di #Mattarella per come è stata proposta è persino offensiva. Parlare di un mandato a termine in attesa… -