Il presidente celebra sui social il successo in Supercoppa MILANO - "Più 2 e continuiamo, forza Inter!": il messaggio è apparso nel primo pomeriggio sul profilo Instagram del presidente Steven Zhang,

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter Calcio: Inter. Zhang festeggia,con l'Atalanta Inzaghi ritrova Calhanoglu A proposito dell'attacco, quella contro l'Atalanta potrebbe diventare la terza occasione in cui una squadra va a segno in 40 partite consecutive in Serie A: l'Inter è a quota 39, meglio ha fatto solo ...

Fabrizio Corona scommette e vince una fortuna: la storia del pronostico di Supercoppa In un modo o nell'altro si arriva a parlare di calcio, si arriva a parlare di Inter e Juve e quindi occhio alla finale. Corona, si lancia a questo punto in un pronostico che dal principio sa quasi di ...

Bastoni è l'uomo nuovo del calcio italiano: ecco perché con lui l'Inter gioca in 12 La Gazzetta dello Sport BOBO TV - Cassano: "L'Inter ha meritato la vittoria in Supercoppa, la Juve non può giocare così..." Antonio Cassano, ospite della Bobo Tv, ha analizzato la finale di Supercoppa italiana vinta dall’Inter mercoledì scorso: “Ho sentito dire da Allegri e da alcuni giocatori che la Juve ha fatto una buon ...

Adani e Cassano, attacco alla Juventus: "Un fallimento preoccupante" I due ex calciatori si scagliano contro la squadra allenata da Massimiliano Allegri Sconfitta in Supercoppa Italiana e ad oggi fuori dalla zona Champions League, la Juventus non sta vivendo il periodo ...

