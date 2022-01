Appello ai leader del centrodestra: non prendete più in giro gli italiani di destra (Di venerdì 14 gennaio 2022) Appello pubblico ai leader, leaderini e pseudo leader del centrodestra: abbiate almeno il coraggio piccolo piccolo di non prendere più in giro gli italiani di destra con questi vertici passarella che non significano più nulla, che non servono a nulla e che nulla hanno a che fare con le profonde esigenze politiche del paese. Che quello di oggi sia l’ultimo di una lunga serie. Anche perché non ci crede più nessuno. Come sempre, al comunicato finale seguiranno giorni in cui tutti smentiranno tutto. Se proprio bipolarismo deve essere (e non è affatto un dogma), il confine tra i due campi parla di esercito europeo, di sicurezza energetica, parla di investimenti, di lotta alla burocrazia, di politiche migratorie e di mille altri temi che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)pubblico aiini e pseudodel: abbiate almeno il coraggio piccolo piccolo di non prendere più inglidicon questi vertici passarella che non significano più nulla, che non servono a nulla e che nulla hanno a che fare con le profonde esigenze politiche del paese. Che quello di oggi sia l’ultimo di una lunga serie. Anche perché non ci crede più nessuno. Come sempre, al comunicato finale seguiranno giorni in cui tutti smentiranno tutto. Se proprio bipolarismo deve essere (e non è affatto un dogma), il confine tra i due campi parla di esercito europeo, di sicurezza energetica, parla di investimenti, di lotta alla burocrazia, di politiche migratorie e di mille altri temi che ...

