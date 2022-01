Alitalia non è la Croce Rossa. Ma neanche il pascolo per manager pavidi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella notte dello scorso 14 ottobre, tra le lacrime degli equipaggi, atterrava a Fiumicino l’ultimo volo di Alitalia, tratta Cagliari-Roma. Era la fine di un’epoca. Migliaia di lavoratori salutavano per sempre il bistrattato marchio volto del Made in Italy nel mondo. Dalle sue ceneri sarebbe poi sorta la newco ITA, nata con la promessa (ennesima) da parte della classe manageriale di rilanciare la compagnia di bandiera sotto le nuove spoglie. In fondo è questo che fa, o dovrebbe fare, un manager: prendere un’azienda e rimetterla in sesto. Soprattutto se lautamente pagato per gestire un’impresa che per anni è stata foraggiata con i soldi pubblici che hanno arricchito dirigenti che, vista com’è andata a finire, non si sono rivelati in grado di fare scelte efficaci per risollevare le sorti di Alitalia. Anzi, l’hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella notte dello scorso 14 ottobre, tra le lacrime degli equipaggi, atterrava a Fiumicino l’ultimo volo di, tratta Cagliari-Roma. Era la fine di un’epoca. Migliaia di lavoratori salutavano per sempre il bistrattato marchio volto del Made in Italy nel mondo. Dalle sue ceneri sarebbe poi sorta la newco ITA, nata con la promessa (ennesima) da parte della classeiale di rilanciare la compagnia di bandiera sotto le nuove spoglie. In fondo è questo che fa, o dovrebbe fare, un: prendere un’azienda e rimetterla in sesto. Soprattutto se lautamente pagato per gestire un’impresa che per anni è stata foraggiata con i soldi pubblici che hanno arricchito dirigenti che, vista com’è andata a finire, non si sono rivelati in grado di fare scelte efficaci per risollevare le sorti di. Anzi, l’hanno ...

