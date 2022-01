Zitromax introvabile, Aifa: “Non esistono antibiotici efficaci contro il Covid” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19”. Lo precisa l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, “in merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina”, nome commerciale Zitromax* nella versione originator, “anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per Covid-19”. L’Aifa puntualizza che “dalle verifiche effettuate, la carenza attuale non deriva da esportazioni o altre anomalie distributive, ma dalla prescrizione del farmaco al di fuori delle indicazioni previste”. “Fin dall’inizio della pandemia – ricorda l’ente regolatorio nazionale – Aifa ha scoraggiato fortemente l’uso dell’azitromicina per il Covid. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di-19”. Lo precisa l’Agenzia italiana del farmaco, “in merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina”, nome commerciale* nella versione originator, “anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per-19”. L’puntualizza che “dalle verifiche effettuate, la carenza attuale non deriva da esportazioni o altre anomalie distributive, ma dalla prescrizione del farmaco al di fuori delle indicazioni previste”. “Fin dall’inizio della pandemia – ricorda l’ente regolatorio nazionale –ha scoraggiato fortemente l’uso dell’azitromicina per il. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben ...

