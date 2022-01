VOX POPULI – Milan-Genoa, i tifosi: ”Bene i cambi, supplementari da evitare” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ecco la vox POPULI, la voce dei tifosi rossoneri, al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ecco la vox, la voce deirossoneri, al termine di, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Advertising

deweytango : @dome19641 @RwondoNaples Cuadrado non simula. A Torino ha tentato lo stesso dribbring che Morata ha fatto a Roma pe… - vaneverdiani : 'Oddio che ansia ' PIERPAOLO SPOLLON TU ERI E TI RICONFERMI VOX POPULI E MOOD DELLA MIA VITA. TI AMO. #DocNelleTueMani2 - LecoGerman : RT @BalbontinCas: @voz_populi @Mejor_con_Vox Un okupa, no un vecino. - BalbontinCas : @voz_populi @Mejor_con_Vox Un okupa, no un vecino. - michel_e00 : RT @donciotti: @DiegoFusaro Vox populi vox dei don Diego, sarebbe bello portare la tua voce tra i miei studenti di filosofia -