Udine | al via la stagione 40 di Teatro Contatto

Teatro Contatto festeggia la stagione numero 40, quaranta edizioni ideate e create dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG nel segno della creatività delle arti sceniche contemporanee, un traguardo importante per una stagione interamente dedicata, fin dalle sue origini, all'innovazione dei linguaggi artistici. Chi ha paura del futuro? è più di una stagione di spettacoli, è un'attività pubblica di pratiche artistiche, culturali e sociali dove si innesta tutta la nostra progettualità, dagli spettacoli alle produzioni, ai percorsi di partecipazione, gli incontri, seminari e laboratori, e dove trovano spazio riflessioni e messe a fuoco sulle tante questioni — natura, ecologia, politiche globali, cambi di paradigma e pratiche di informazione — che agitano il presente e vanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Udine via Via libera al recupero del vecchio mulino, a nuovo un simbolo di Udine Il recupero del vecchio mulino in viale Volontari a Udine. Via libera al recupero di un pezzo di storia di Udine. La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla messa in sicurezza ...

Grosso incendio nell'abitazione, sul posto 12 mezzi dei Vigili del Fuoco UDINE - Grosso incendio in una casa disabitata, a Rivis di Sedegliano, in via Nazionale . Sul posto operano dodici mezzi dei Vigili del Fuoco , 9 giunti da Udine e 3 da Pordenone tra cui i Vigili del ...

Udine, via libera al recupero del vecchio mulino, simbolo della città Friuli Oggi Casa: Pizzimenti, Ater Ud affianca inquilini quartiere San Domenico Udine, 13 gen - Gli inquilini del quartiere Ater San Domenico di Udine, oggetto di una prossima riqualificazione, saranno trasferiti in altri alloggi entro giugno 2023, senza alcun onere ...

Rogo in una casa rurale disabitata: danni ingenti all’edificio, dichiarato inagibile I vigili del fuoco, accorsi in forze al civico 14 di via Nazionale, lungo la regionale ... e San Vito al Tagliamento e dal comando di Udine, comprese più autobotti e l’autoscala.

