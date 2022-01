(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lapesca inA per rinforzare il proprio reparto arretrato: accordo raggiunto con il Genoa per

Advertising

Mediagol : Turris, il rinforzo arriva dalla Serie A: Laurens Serpe ad un passo -

Ultime Notizie dalla rete : Turris rinforzo

Tutto Lega Pro

La, ultimata la trattativa, potrà pensare a un nuovoper il reparto offensivo. ...Intanto, il presidente Antonio Colantonio e il direttore generale Rosario Primicile proseguono nell'opera didella rosa. Lanon subirà grosse variazioni in sede di mercato e la ...La Turris pesca in Serie A per rinforzare il proprio reparto arretrato: accordo raggiunto con il Genoa per Laurens Serpe ...Dopo l’arrivo dello svincolato Enrico Zampa e la cessione di Francisco Sartore al Fiorenzuola, il calciomercato in casa Turris sta entrando nel vivo. La priorità è quella di fare altri due-tre ritocch ...