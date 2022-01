Torino | l’arrivo di Calafiori libera Fares dal Genoa

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilha il suo primo rinforzo di gennaio, si tratta dell’esternodellibero dopodiIlha la sua prima freccia esterna. Condi, siche in giornata potrebbe andare in granata. Visite mediche programmate per la giornata di oggi e primo colpo per Juric in questo mercato invernale. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.