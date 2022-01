Stefano De Martino a ruota libera su Fiorello | Lui non è

(Di giovedì 13 gennaio 2022)Deè senza dubbio uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati del mondo dello spettacolo. Il ballerino partenopeo è tornato protagonista come conduttore con il suo "Bar Stella", che gode di unanime consenso. Puntata dopo puntata, Desta mostrando di essere pronto a intraprendere questa ulteriore carriera. Tutti i media si sono interessati al suo progetto televisivo, cercando di carpire qualche retroscena inedito. Il conduttore partenopeo è stato ospite nei giorni scorsi della trasmissione "TV Talk" di Massimo Bernardini, andata in onda su Rai 3. In questa occasione,ha potuto rispondere alle domande dei giornalisti presenti in studio, riguardanti non solo il successo dello show "Bar Stella", ma anche i possibili impegni futuri. Scopriamo cosa ha risposto l'ex ballerino di "Amici" ...

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti domani a #CePostaPerTe Paolo Bonolis e Stefano De Martino - Clalblanca : RT @giucarellas: manuel sembra davvero stefano de martino #gfvip - molliangelove : RT @giucarellas: manuel sembra davvero stefano de martino #gfvip - infoitcultura : 'Bar Stella' con Stefano De Martino - infoitcultura : 'Bar Stella' con Stefano De Martino - RAI Ufficio Stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

In quell'anno si ricorda infatti l'addio della showgirl argentina al re dei paparazzi e l'inizio della sua storia d'amore conDe. La rottura con Corona, come ricorda Biccy, venne ......appuntamento per riportare il figlio dalla mamma? Fatto sta che Belen Rodriguez torna in Italia dopo una vacanza in Sudamerica con l'amica Patrizia Griffini e all'aeroporto trovaDe. ...Torna C'è posta per te con una seconda puntata all'insegna dei sentimenti, tra gli ospiti anche l'attore Can Yaman!Belen Rodriguez lasciò Fabrizio Corona a causa della sua storia con Giacomo Urtis? Spunta il retroscena dal passato ...