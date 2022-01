Sorteggio Australian Open 2022 | tutti gli accoppiamenti di uomini e donne

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Continua a tenere banco l'affaire Djokovic in Australia, in una giornata caratterizzata daldei tabelloni maschile e femminile.Caos totale nell'organizzazione. Dopo aver fissato lo...

Advertising

repubblica : Caso Djokovic, slitta il sorteggio degli Australian Open. Il ministro dell'Immigrazione non ha ancora deciso se res… - fattoquotidiano : Novak Djokovic, il tennista nel sorteggio degli Australian Open. Ma il premier: “La decisione del governo sull’espu… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Novak Djokovic, il tennista nel sorteggio degli Australian Open. Ma il premier: “La decisione del governo sull’espulsi… - infoitsport : Novak Djokovic, il tennista nel sorteggio degli Australian Open. Ma il premier: “La decisione del… - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Novak Djokovic, il tennista nel sorteggio degli Australian Open. Ma il premier: “La decisione del governo sull’espulsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Australian

... ma così non è stato: ilè stato effettuato e gliOpen si disputeranno come da calendario. Il clima resta però infuocato e lo dimostrano i tanti attacchi che il numero 1 del ...Ildel tabellone degliOpen è stato rimandato di due ore nella notte italiana: a Melbourne si attendeva il verdetto definitivo sul caso Djokovic da parte del ministero dell'...Tennis: Australian Open, Travaglia opposto al forte spagnolo Bautista Agut nel primo turno - picenotime.it - IT ...In attesa di conoscere il destino di Novak Djokovic, è stato sorteggiato il tabellone degli Australian Open 2022: sono nove gli italiani al via del torneo in programma a Melbourne dal 17 al 30 gennaio ...