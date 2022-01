Sci | finalmente Innerhofer nella top ten | La direzione è giusta

Advertising

romi_andrio : @neveitalia Bene!centri commerciali pieni di migliaia di persone senza green pass e non contingentate ,contenitori… - vicinipaola_ : @gasparioma_omar lunedì finalmente potrò sciare in solitudine ???????????? dopo due anni metterò gli sci ai piedi mi se… - negroni_thomas : Era una cosa che mi dava noia...non averci mai provato! A 40 anni finalmente ci siamo riusciti a mettere 2 sci ai p… - brucebe46329087 : @eledannunzio 'è finalmente arrivata la neve come richiedevano albergatori e imprenditori del settore sci. ovviamen… - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: La farsa di Zagabria è finalmente terminata: slalom maschile cancellato definitivamente #fisalpine #AlpineSkiing #6Gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci finalmente

Ho sciato come so fare e messo insiemetutti i pezzi. Forse avrei potuto fare leggermente meglio, però è uno step nella direzione giusta e conferma che sono partito bene nel nuovo anno, ...... valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 dialpino . 'In generale sono contento perché ho ... Ho sciato come so fare e messo insiemetutti i pezzi. Forse avrei potuto fare leggermente ...Entornointeligente.com / WENGEN. â?” Niente podi per lâ??Italia nel SuperG a Wengen, che ha aperto la quattro giorni svizzera, ma le due punte azzurre Dominik Paris e Christof Innerhofer hanno messo i ...Miglior risultato stagionale per l'altoatesino nel super g di Wengen: ottavo posto e buone sensazioni in ottica olimpica ...