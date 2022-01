Sanremo | il super ospite crea polemiche | ma Amadeus replica…

Leggi su ck12

(Di giovedì 13 gennaio 2022)2022 prende sempre più forma. Dopo il nome delle cinque conduttrici al Tg1 viene svelato il cantante Martedì 1 febbraio prenderà il via l’evento musicale dell’anno. Con largo anticipo sono stati svelati i nomi dei partecipanti e nel corso del Tg1 di martedì 11 gennaio quello delle cinque donne che affiancheranno, una per ogni sera.(Getty Images)All’apertura ci sarà Ornella Muti e alla seconda serata toccherà a Lorena Cesarini, attrice diventata famosa dopo Suburra – La Serie. Drusilla Foer sarà la con-conduttrice alla terza serata mentre è stata scelta la penulti per Maria Chiara Giannetta, la foggiana che ha interpretato Blanca nella serie su RaiUno. Per la finale Ama avrà la compagnia di Sabrina Ferilli. Nel corso del Tg1 di mercoledì 12, edizione delle 20.00, ecco il nome anche del ...