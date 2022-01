Reddito di cittadinanza, Green pass obbligatorio per accedere ai centri per l'impiego (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo scopo è chiaro: vaccinarsi per evitare di restare senza Reddito di cittadinanza. E’ quanto si evince dalla legge di Bilancio e dal decreto del 7 gennaio che restringe ulteriormente le regole che disciplinano il sussidio. In sostanza il Green pass diventa praticamente obbligatorio per poter mantenere il Reddito di cittadinanza dato che chi lo percepisce dovrà obbligatoriamente frequentare i centri per l'impiego e per entrare negli uffici dovrà presentare almeno il Green pass light (quello che si ottiene con il tampone). Dunque per entrare in banca o in un ufficio postale dall'1 febbraio si dovrà presentare la certificazione. Ma non solo: chi non è vaccinato o quantomeno tamponato non potrà entrare ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo scopo è chiaro: vaccinarsi per evitare di restare senzadi. E’ quanto si evince dalla legge di Bilancio e dal decreto del 7 gennaio che restringe ulteriormente le regole che disciplinano il sussidio. In sostanza ildiventa praticamenteper poter mantenere ildidato che chi lo percepisce dovrà obbligatoriamente frequentare iper l'e per entrare negli uffici dovrà presentare almeno illight (quello che si ottiene con il tampone). Dunque per entrare in banca o in un ufficio postale dall'1 febbraio si dovrà presentare la certificazione. Ma non solo: chi non è vaccinato o quantomeno tamponato non potrà entrare ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, dall'1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio | In 100mila rischiano l'assegno… - AndreaVenanzoni : Io invece farei una cosa più semplice: via tutte e due le cose, il green pass e il reddito di cittadinanza - ilriformista : Dal primo febbraio chi è senza #greenpass perde il #redditodicittadinanza: governo al lavoro sulla lista di negozi… - suitetti : RT @fanpage: Reddito di cittadinanza, dall'1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio - MariaAversano1 : RT @opinio_mea: @fanpage Non lo so mi sembra che si sia perso il senso della misura Si sta facendo un gran minestrone di piani affatto dist… -