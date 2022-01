Paura a Roma | 50enne barricato in casa

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Un uomo si èinintorno alle 17.40 circa di oggi, in via Antonio Toscani 9. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, un’autoscala e il carro teli per prestare soccorso a un uomo di 50 anni che si eraall’interno della sua abitazione. A segnalare il fatto è stato il padre del soggetto, che aveva trovato il nottolino della porta d’ingresso attivato dal figlio all’interno. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e i sanitari del 118. L’intervento è stato risolto, il paziente è stato trasportato all’ospedale San Camillo in buone condizioni per controlli. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

Un uomo si è barricato in casa intorno alle 17.40 circa di oggi, in via Antonio Toscani 9. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, un'autoscala e il carro teli per prestare soccorso a un uo ...