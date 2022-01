Pattinaggio artistico, Europei 2022: Valieva vince lo short program femminile, ottima Piredda (Di giovedì 13 gennaio 2022) Marina Piredda conquista un inaspettato 14esimo posto nello short program femminile degli Europei 2022 di Pattinaggio artistico, in scena sulla pista di Tallinn. L’azzurra firma una grandissima performance chiusa con il punteggio di 59.53 (33.48, 26.05). A vincere, come da pronostico, la 15enne russa Kamila Valieva, semplicemente perfetta e precisa e autrice di un incredibile 90.45 (51.73, 38.72). Più staccate le altre avversare, con la belga Loena Hendrickx seconda (76.25) e Alexandra Trusova che aggancia il podio con il punteggio di 75.13. Piccola sbavatura, invece, per Lara Naki Gutmann che si qualifica all’ultimo con il punteggio di 52.94 (26.2, 26.74) che vale la 23esima posizione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Marinaconquista un inaspettato 14esimo posto nellodeglidi, in scena sulla pista di Tallinn. L’azzurra firma una grandissima performance chiusa con il punteggio di 59.53 (33.48, 26.05). Are, come da pronostico, la 15enne russa Kamila, semplicemente perfetta e precisa e autrice di un incredibile 90.45 (51.73, 38.72). Più staccate le altre avversare, con la belga Loena Hendrickx seconda (76.25) e Alexandra Trusova che aggancia il podio con il punteggio di 75.13. Piccola sbavatura, invece, per Lara Naki Gutmann che si qualifica all’ultimo con il punteggio di 52.94 (26.2, 26.74) che vale la 23esima posizione. SportFace.

