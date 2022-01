Pandemia e infodemia | ondate parallele? Sette mesi di fact-checking europeo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il network di organizzazioni diche fanno parte dello European digital media observatory (Edmo) conta – a fine 2021 – 20 aderenti, che monitorano e contrastano la disinformazione in 23 Stati Ue su 27*. A luglio 2021 Edmo ha iniziato a pubblicare brevi rapporti mensili sulla disinformazione rilevata nell’Ue – dalle organizzazioni aderenti al network, che rispondono ad un apposito questionario – nel mese precedente la pubblicazione. Il 17 gennaio 2022 verrà pubblicato l’ultimo rapporto, relativo a dicembre 2021, di cui anticipiamo qui alcuni contenuti. Abbiamo quindi analizzato tutti i materiali pubblicati per vedere se ci sono, e quali sono, le tendenze che emergono dall’analisi dell’intero periodo giugno-dicembre 2021, e che cosa ci possiamo aspettare nell’immediato futuro. *Non sono rappresentate al momento Danimarca, Svezia, Malta e ...

Advertising

antoniopalmieri : Il rapporto tra #pandemia e #infodemia e il compito di accertare invece di accettare supinamente ciò che leggiamo e… - SaraMonaci : RT @antoniopalmieri: Il rapporto tra #pandemia e #infodemia e il compito di accertare invece di accettare supinamente ciò che leggiamo e se… - Sciandi : RT @antoniopalmieri: Il rapporto tra #pandemia e #infodemia e il compito di accertare invece di accettare supinamente ciò che leggiamo e se… - Michele_Arnese : “La comunicazione su Covid-19 deve rivendicare l’ignoranza, la provvisorietà dei suoi risultati e l’esercizio del d… - MPanarari : RT @antoniopalmieri: Il rapporto tra #pandemia e #infodemia e il compito di accertare invece di accettare supinamente ciò che leggiamo e se… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia infodemia

Startmag Web magazine

17 gennaio - Gentile Direttore, nel libro scritto insieme a Marco Ferrazzoli per Zanichelli, '. Come il virus viaggia con l'informazione', abbiamo voluto sottolineare il ruolo fondamentale, ma anche fonte potenziale di ambiguità e disorientamento, di informazione e ...Il termine ha avuto una grande eco durante la. Non è legato alla malattia ma è una sorta di effetto derivato. Descrive quando ci sono troppe informazioni che circolano, anche senza ...Giovedì 20 gennaio alle 17, presso la Biblioteca Universitaria di Pavia (Salone Teresiano, Strada Nuova 65), si svolge la presentazione del libro “Pandemia e infodemia. Come il virus viaggia con l’inf ...Si riparte giovedì prossimo con gli incontri in presenza: Maga e Ferrazzoli presentano il libro “Pandemia e infodemia» ...