Neonata abbandonata in strada a -20 gradi tra i ghiacci della Siberia: cinque adolescenti sentono i lamenti e le salvano la vita (Di giovedì 13 gennaio 2022) È riuscita miracolosamente ad aggrapparsi alla vita e resistere al gelo polare dei ghiacci della Siberia, finché un gruppo di ragazzi non ha sentito i suoi lamenti e l’ha salvata. È una vera fiaba di natale la storia di questa Neonata abbandonata in uno scatolone lasciato sul ciglio della strada -20 gradi, trovata e soccorsa da un gruppo di cinque adolescenti. I fatti sono accaduti nel villaggio di Sosnovka, fuori Novosibirsk, in Russia, come riferisce la Bbc. In un’intervista al quotidiano russo Ngs i genitori di uno dei ragazzi, Dmitry e Anna Litvinov, hanno raccontato che i cinque amici erano usciti a fare una passeggiata il giorno del Natale ortodosso: “Era già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) È riuscita miracolosamente ad aggrapparsi allae resistere al gelo polare dei, finché un gruppo di ragazzi non ha sentito i suoie l’ha salvata. È una vera fiaba di natale la storia di questain uno scatolone lasciato sul ciglio-20, trovata e soccorsa da un gruppo di. I fatti sono accaduti nel villaggio di Sosnovka, fuori Novosibirsk, in Russia, come riferisce la Bbc. In un’intervista al quotidiano russo Ngs i genitori di uno dei ragazzi, Dmitry e Anna Litvinov, hanno raccontato che iamici erano usciti a fare una passeggiata il giorno del Natale ortodosso: “Era già ...

