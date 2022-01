Milan-Genoa: subito out il calciatore! Al suo posto Florenzi (Di giovedì 13 gennaio 2022) La sfida di Coppa Italia non è iniziata nel migliore dei modi per il Milan. Pioli si aspettava un match piuttosto agevole, visto un Grifone sicuramente non all’altezza dei rossoneri. E invece, il Grifone in questa prima mezz’ora ha sorpreso il Diavolo. Talmente tanto che al minuto 17 è persino passato in vantaggio grazie alla zuccata vincente del neo acquisto Ostigard. E per il Milan piove sul bagnato: è uscito il giocatore che era stato da pochissimo recuperato! Milan, subito fuori Tomori: al suo posto c’è Florenzi! Milan, Tomori, infortunio Per il Milan si accende la spia rossa, quella dell’allarme. Sì perché, oltre ad aver iniziato nel peggior dei modi questo Milan-Genoa, ha pure perso il suo top player nel ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) La sfida di Coppa Italia non è iniziata nel migliore dei modi per il. Pioli si aspettava un match piuttosto agevole, visto un Grifone sicuramente non all’altezza dei rossoneri. E invece, il Grifone in questa prima mezz’ora ha sorpreso il Diavolo. Talmente tanto che al minuto 17 è persino passato in vantaggio grazie alla zuccata vincente del neo acquisto Ostigard. E per ilpiove sul bagnato: è uscito il giocatore che era stato da pochissimo recuperato!fuori Tomori: al suoc’è, Tomori, infortunio Per ilsi accende la spia rossa, quella dell’allarme. Sì perché, oltre ad aver iniziato nel peggior dei modi questo, ha pure perso il suo top player nel ...

Advertising

PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - brightlypainted : Genoa nettamente superiore per ora, vantaggio assolutamente meritato. Il Milan non è ancora sceso in campo. E forse… - Smargiasso1975_ : @FrancescoOrdine Si ma Franco il Milan intanto sta facendo brutta figura col Genoa! -