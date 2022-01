Melissa Satta in bianco e nero incanta: il profilo è stupendo ma l’occhio va lì (Di giovedì 13 gennaio 2022) Melissa Satta con uno scatto in bianco e nero fa impazzire tutti coloro che la seguono e la amano, il top scollato fa girare la testa a tutti, è favolosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 gennaio 2022)con uno scatto infa impazzire tutti coloro che la seguono e la amano, il top scollato fa girare la testa a tutti, è favolosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

MassimoColucc13 : RT @dea_channel: prove costume varie per la divina Melissa Satta ??????????????? - Fab_True_Enough : @teotronic @_fiandri @lapoelkann_ Un mio caro amico un giorno si presentò con gessato, camicia a righe e regimental… - wondervhes : @hscoeur non è mai vero non dire stronzate melissa satta - biaggista : RT @dea_channel: prove costume varie per la divina Melissa Satta ??????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: prove costume varie per la divina Melissa Satta ??????????????? -