Matteo Salvini: "Centrodestra compatto su Berlusconi al Quirinale" (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra". Un breve comunicato del segretario leghista Matteo Salvini anticipa in qualche modo le conclusioni del vertice di Centrodestra sul Quirinale previsto per domani. "Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità" aggiunge Salvini.

