Luca Telese insulta Lapo Elkann | Sei nato con due disgrazie | essere un Agnelli e essere juventino

Advertising

antonellacirce1 : RT @GeometraCiccar1: @nonelarena @preglias Cercasi disperatamente gigantografia di Pregliasco, Luca Telese e Sandra Murri Superstar.... Com… - svailup : Se la quantità di vaccino da inoculare è proporzionale al peso, dono volentierissimo la mia parte a Luca Telese. - GeometraCiccar1 : @nonelarena @sandraamurri1 Cercasi disperatamente gigantografia di Pregliasco, Luca Telese e Sandra Murri Superstar… - GeometraCiccar1 : @nonelarena @preglias Cercasi disperatamente gigantografia di Pregliasco, Luca Telese e Sandra Murri Superstar....… - GeometraCiccar1 : Cercasi disperatamente gigantografia di Pregliasco, Luca Telese e Sandra Murri Superstar.... Compenso economico pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Telese

Bianca Berlinguer massacra: su Rai 3 si scatena il caosPrima di esultare per una vittoria meglio aspettare il triplice fischio finale, soprattutto quando si gioca Roma - Juventus . Servirà da lezione al giornalista, tifoso romanista, incappato nella giornata di ieri in una clamorosa figuraccia sui social. Con la squadra di Mourinho in vantaggio per 3 - 1,si è lasciato sfuggire un tweet che ...Primo appuntamento del 2022 con Non è l'Arena , il talk show di attualità condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 .Tornano le puntate ordinarie del programma di approfondimento Non è l'arena con Massimo Giletti, con grandi ospiti e argomenti di attualità e cronaca ...