La trincea di Boris Johnson

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) I conservatori scozzesi guidano la ribellione contro il premier, loro che erano ridotti ai minimi termini (c’è stato un momento, in questo secolo, in cui il Partito conservatore non era quasi più considerabile un partito nazionale, proprio perché in Scozia era quasi morto) e che oggi invece cavalcano l’ira per le bugie sulla festa a Downing Street: chiedono una mozione di sfiducia immediata, magnificano possibili sostituti, vogliono la testa del re, subito. Sono i più agguerriti, ma non sono gli unici: l’onda d’urto controè davvero forte, e si ingigantisce con ogni genere di indiscrezione e malevolenza.ha mentito, si è scusato ma in un modo piuttosto goffo, dicendo che la festa per cento persone a Downing Street (poi se ne sono presentate una trentina) per lui era un incontro di lavoro ...