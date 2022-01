La malattia del professionista e la sospensione dei termini per i clienti (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’art. 1, commi da 927 a 944, della l. 30.12.2021, n. 234, disciplina la sospensione dei termini tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia o di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una condizione di invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’invalidità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni per infortunio ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 30.6.1965, n. 114. Inoltre, sono ammessi al beneficio anche i casi di infortunio non avvenuti in occasione di lavoro e di malattia non correlata al lavoro. IL BENEFICIO Se il professionista è ricoverato in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero nel caso di cure ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’art. 1, commi da 927 a 944, della l. 30.12.2021, n. 234, disciplina ladeitributari a carico del liberonei casi dio di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una condizione di invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’invalidità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni per infortunio ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 30.6.1965, n. 114. Inoltre, sono ammessi al beneficio anche i casi di infortunio non avvenuti in occasione di lavoro e dinon correlata al lavoro. IL BENEFICIO Se ilè ricoverato in ospedale per graveo infortunio o intervento chirurgico, ovvero nel caso di cure ...

