Jason Momoa e Lisa Bonet annunciano la separazione in un post commovente

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo 16 anni insieme,hanno deciso di divorziare. A dare la notizia sono stati loro stessi con uncondiviso su Instagram, dove spiegano le loro motivazioni a cuore aperto. Vi raccomandiamo... Zoë Kravitz: "Il lato difficile di essere la figlia di Lenny Kravitz" Oggi è un'attrice e modella affermata, ma l'adolescenza di Zoë Kravitz non è stata affatto facile, segnata dal confronto con mammae ... La coppia, 42 anni lui 54 lei, aveva iniziato a frequentarsi nel 2005 dopo essersi conosciuta in un jazz club di New York grazie ad amici comuni. Due anni dopo è arrivata la loro prima figlia, Lola. Il secondogenito invece, ...