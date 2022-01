Advertising

fisco24_info : Ita: Vestager, può chiedere ristori per restrizioni covid: 'Compagnia diversa da Alitalia' -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Vestager

Agenzia ANSA

In risposta ad una domanda sulle difficoltà dinei primi mesi di operatività lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe, affermando comunque che "spetta a ...Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul fatto che le entrate dinei primi due mesi di operatività siano ..."Le società che soffrono delle restrizioni per il Covid imposte dai governi possono ottenere delle compensazioni" da parte dello Stato. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 gen - 'Ita e' altra cosa rispetto ad Alitalia e i 'business' che soffrono dalle restrizioni per la pandemia possono avere delle compensazioni da parte de ...