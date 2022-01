Intanto nel mondo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Otto morti in un attentato suicida nella capitale somala Mogadiscio, la Nigeria revoca dopo sette mesi la sospensione di Twitter, il premier britannico Boris Johnson si scusa per aver partecipato a una festa durante il lockdown. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Otto morti in un attentato suicida nella capitale somala Mogadiscio, la Nigeria revoca dopo sette mesi la sospensione di Twitter, il premier britannico Boris Johnson si scusa per aver partecipato a una festa durante il lockdown. Leggi

Advertising

AlbertoBagnai : Nel “Paese unito” hanno fatto succedere questo: - gaiettin : @Giampie27342661 @fattoquotidiano È lodato dagli Italiani, non rappresentati adeguatamente da parlamentari che pens… - itsneneviola : @flowerfornam ti capisco ?? ma io sono proprio incazzata per come stanno trattando noi europei, non ci dicono niente… - giusy6156 : RT @lagigetti: Usare bici e treno invece dell'auto, ridurre i consumi inquinanti, acquistare solo prodotti sostenibili, modificare qualsias… - eula_torricelli : RT @ConteZero76: Intanto nel disinteresse generale il primo generatore nucleare modulare a bassa potenza (200MW) di QUARTA GENERAZIONE entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Luiz Felipe, ancora niente accordo la Lazio per il rinnovo. Intanto l'Inter... Restano nel frattempo alla finestra le pretendenti estere. Betis, Zenit e Valencia stanno fiutando l'affare per giugno. Più fredde invece le piste italiane . Soprattutto l' Inter - che sembrava ...

Pensioni, al via cantiere riforme: obiettivi flessibilità e stabilità "Abbiamo iniziato a entrare nel merito delle questioni analizzando il nostro sistema pensionistico ...l'esigenza di intervenire su alcuni temi e proposte che abbiamo fatto - ha aggiunto - intanto ...

Intanto nel mondo Internazionale Novak Djokovic entra nel tabellone degli Australian Open, ma il governo potrebbe espellerlo venerdì Il verdetto sull’annullamento del visto di ingresso di Novak Djokovic in Australia non è arrivato. Il ritardo nella decisione da parte del ministero potrebbe dipendere dal voler rendere inutile ogni r ...

Intanto nel mondo Otto morti in un attentato suicida nella capitale somala Mogadiscio, la Nigeria revoca dopo sette mesi la sospensione di Twitter, il premier britannico Boris Johnson si scusa per aver partecipato a un ...

Restanofrattempo alla finestra le pretendenti estere. Betis, Zenit e Valencia stanno fiutando l'affare per giugno. Più fredde invece le piste italiane . Soprattutto l' Inter - che sembrava ..."Abbiamo iniziato a entraremerito delle questioni analizzando il nostro sistema pensionistico ...l'esigenza di intervenire su alcuni temi e proposte che abbiamo fatto - ha aggiunto -...Il verdetto sull’annullamento del visto di ingresso di Novak Djokovic in Australia non è arrivato. Il ritardo nella decisione da parte del ministero potrebbe dipendere dal voler rendere inutile ogni r ...Otto morti in un attentato suicida nella capitale somala Mogadiscio, la Nigeria revoca dopo sette mesi la sospensione di Twitter, il premier britannico Boris Johnson si scusa per aver partecipato a un ...