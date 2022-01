Il tailleur di Federica Panicucci è ciò che serve per illuminare l’inverno

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La conduttrice, tornata al timone di Mattino 5, ha sfoggiato un completo total white stupendo: un modello con pantaloni a vita alta e giacca a doppio petto con bottoni in tessuto. Un outfit dallo stile sartoriale che sancisce questo capo come un must have per l'inverno 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tailleur Federica

Elle

"Aspetta che controllo se è vero!! - il commento diPellegrini su Instagram - . Grande ... Come mostra nelle foto condivise su Instagram, la Divina ha scelto undalle linee sobrie ed ...rosso, trucco ben marcato e sguardo dritto nella telecamera. Ecco come affronta il suo monologo. ' Se cadi sei un'atleta finita, e se stai in piedi sei una principessa messa su un ...Il tailleur bianco di Federica Panicucci è capace di illuminare l'inverno ed è un capo must have per questo 2022, perfetto in ogni occasione.Federica Panicucci è (finalmente) tornata a Mattino 5. Ha fatto il suo debutto dopo le festività natalizie lunedì 10 gennaio condividendo uno scatto Instagram direttamente dal suo camerino. Splendida ...