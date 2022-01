Gruppo Piaggio | 300 Porter NP6 per Poste Italiane

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il(PIA. MI) ha avviato in questi giorni la fornitura adi 300 veicoli commerciali leggeri a quattro ruote,NP6, destinati alla consegna dell'ultimo miglio di ...

Il Gruppo Piaggio (PIA.MI) ha avviato in questi giorni la fornitura a Poste Italiane di 300 veicoli commerciali leggeri a quattro ruote, Porter NP6, destinati alla consegna dell'ultimo miglio di pacchi