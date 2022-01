Finito lo Zitromax, l'antibiotico più usato per il Covid. Bassetti: "Non serve" (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'antibiotico Zitromax , il più utilizzato per i malati di Covid , da giorni non si trova più nelle farmacie italiane. Secondo quanto si apprende mancherebbe la molecola necessaria per la produzione ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L', il più utilizzato per i malati di, da giorni non si trova più nelle farmacie italiane. Secondo quanto si apprende mancherebbe la molecola necessaria per la produzione ...

Advertising

repubblica : Omicron, finito lo Zitromax in tutta Italia. La medicina anticovid è introvabile [di Arianna Di Cori, Valentina Lup… - Agenzia_Ansa : Da giorni non si trova più in farmacia l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid a casa e in ospedale, lo… - TgLa7 : #Covid_19 : finito in Italia antibiotico piu' usato per malattia. Scarseggia la molecola per lo Zitromax ed il generico - MassimoVicario : RT @autocostruttore: Zitromax finito, l'ombra della speculazione sul farmaco per le infezioni delle vie respiratorie. I farmacisti: 'Si ind… - vale_messi93 : #Omicron, finito lo #Zitromax in tutta #Italia. La medicina anticovid è introvabile -